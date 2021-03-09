طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس"11 آذار/ مارس".
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتوجه الواردة أسماؤهم لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.
وأكدت أن على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس"11 آذار/ مارس".
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتوجه الواردة أسماؤهم لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.
وأكدت أن على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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