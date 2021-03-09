طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس"11 آذار/ مارس".وشددت الهيئة على ضرورة أن يتوجه الواردة أسماؤهم لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.وأكدت أن على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.