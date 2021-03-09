حازم قاسم: عملية فرز الأصوات بالانتخابات الداخلية لحركة حماس مازالت مستمرة

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خاص دنيا الوطن

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، أن عملية فرز الأصوات في الانتخابات الداخلية للحركة مازالت مستمرة حتى اللحظة.



واشار قاسم في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، إلى أن العملية الانتخابية الداخلية لحركة حماس قد بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع.