شؤون فلسطينية

مجدلاني: طورنا نظام الحماية والرعاية ليكون قادراً على الاستجابة السريعة مع الأزمات

مجدلاني: طورنا نظام الحماية والرعاية ليكون قادراً على الاستجابة السريعة مع الأزمات
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة طورت استراتيجية التنمية للأعوام 2021-2023، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة (كورونا)، بما يضمن تطوير نظام الحماية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين.وأضاف مجدلاني خلال لقائه عبر نظام الزوم مع بعثة منظمة الدولية برئاسة نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية فرانك هجمان، أنه من المتوقع أن يزداد خطر التهميش والضعف بين الفئات المهمشة والفقيرة مع مواجهة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث أدت الآثار الاقتصادية للجائحة إلى زيادة أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل في فلسطين بشكل كبير، كما وأدت الى ظهور أعداد كبيرة من "الفقراء الجدد" الذين ارتبط ظهورهم بالظروف التي نتجت عن الجائحة.

وأشار مجدلاني الى أن وزارة التنمية أعدت الخطة الأولى والثانية للاستجابة السريعة لقطاع الحماية الاجتماعية، وتم التركيز فيها على بعض الأولويات للتدخل السريع لحماية الفقراء والفئات المهمشة منعا لتردي أوضاعها ولضمان أمنها الغذائي والصحي، من خلال برامج وقائية وتقديم المساعدات والخدمات التي تساهم في التخفيف من الاثار السلبية للجائحة.

وأوضح أن الوزارة وحتى اللحظة تتعامل بحالة الطوارئ ضمن إستراتيجية التنمية الاجتماعية 2021_2023 وتم أخذ آثار الجائحة بعين الاعتبار في تحليل الواقع من حيث ازدياد معدلات الفقر(الفقراء الجدد) والبطالة والتوقعات بازدياد هشاشة وضعف الفئات المتأثرة من الجائحة، وعكسها في تدخلات وخدمات لمساعدة هذه الفئات على الصمود والتخفيف من آثار الجائحة.

وبين أن أولويات الوزارة تركزت على الجوانب  المتعلقة بتوفير مساعدات مالية للفقراء الجدد بمن فيهم عمال المياومة المتعطلين عن العمل بفعل جائحة (كورونا)، والمواد الصحية اللازمة لمواجهة (كورونا) للأسر الفقيرة وبيوت الايواء وللفئات المهمشة (النساء المعنفات، الاشخاص ذوي الاعاقة، المسنين، الأسر التي لديها أطفال)، وتوفير منح لانعاش المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الفقيرة التي تأثرت مشاريعها بجائحة (كورونا)، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية ليكون أكثر مرونة وقادر على الاستجابة السريعة مع الأزمات، دراسات وتقارير حول تدابير الحماية الاجتماعية والاحتياجات المطلوبة بما فيها دراسة لمراجعة الاستجابة لجائحة (كورونا).

ومن جانبه، قال هجمان ندرك محدودية المساحة المالية التي تتحرك بها الحكومة الفلسطينية نتيجة الأوضاع السياسية الصعبة، وآثار جائحة (كورونا)، ولكننا نثمن حجم التدخلات التي قامت بها تجاه الحماية والرعاية الاجتماعية، ونسجل لوزارة التنمية هذه التدخلات لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة .

وتابع هجمان أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة والتدخلات التي قامت بها مع الشركاء الاجتماعيين دليلا على جدية تحركاتها رغم اتساع الفئات التي تغطيها، وهذا الجهد الذي بذله وزير التنمية مجدلاني نثمنه، ونتفق معه بأن الأوضاع السياسية التي مرت بها دولة فلسطين كان كبير الأثر على الأداء، ولكنها رغم ذلك استطاعت تغطية جوانب عملها .


أخبار ذات صلة

الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال بيت لحم

القدوة: سندعم البرغوثي إذا ترشح للرئاسة وأنا مصرّ على احتفاظي بعضويتي باللجنة المركزية

القدوة: سندعم البرغوثي إذا ترشح للرئاسة وأنا مصرّ على احتفاظي بعضويتي باللجنة المركزية

فياض: أنوي الترشح بقائمة شخصيات مستقلة سياسياً من مختلف محافظات الوطن

فياض: أنوي الترشح بقائمة شخصيات مستقلة سياسياً من مختلف محافظات الوطن

خلال زيارته مدينة غزة الصناعية.. بشار المصري يشيد بصمود الصناعات الوطنية ويحيي أهلنا الصابرين

خلال زيارته مدينة غزة الصناعية.. بشار المصري يشيد بصمود الصناعات الوطنية ويحيي أهلنا الصابرين

جنين: إغلاق المؤسسات الحكومية والأهلية والمصرفية بالمحافظة ليوم غد الأربعاء

جنين: إغلاق المؤسسات الحكومية والأهلية والمصرفية بالمحافظة ليوم غد الأربعاء

قلقيلية: بدء سريان الإغلاق الشامل حتى صباح الأحد

قلقيلية: بدء سريان الإغلاق الشامل حتى صباح الأحد

منسق الأسِرّة بوزارة الصحة: أزمة بأسرة العناية المكثفة بمشافي القطاع العام والخاص بمحافظات الضفة

منسق الأسِرّة بوزارة الصحة: أزمة بأسرة العناية المكثفة بمشافي القطاع العام والخاص بمحافظات الضفة

وفد من المجلس الوطني يشارك في اجتماعات القاهرة الأسبوع المقبل

وفد من المجلس الوطني يشارك في اجتماعات القاهرة الأسبوع المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مجدلاني: طورنا نظام الحماية والرعاية ليكون قادراً على الاستجابة السريعة مع الأزمات

مجدلاني: طورنا نظام الحماية والرعاية ليكون قادراً على الاستجابة السريعة مع الأزمات

الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال بيت لحم

خلال زيارته مدينة غزة الصناعية.. بشار المصري يشيد بصمود الصناعات الوطنية ويحيي أهلنا الصابرين

خلال زيارته مدينة غزة الصناعية.. بشار المصري يشيد بصمود الصناعات الوطنية ويحيي أهلنا الصابرين

قلقيلية: بدء سريان الإغلاق الشامل حتى صباح الأحد

قلقيلية: بدء سريان الإغلاق الشامل حتى صباح الأحد

منسق الأسِرّة بوزارة الصحة: أزمة بأسرة العناية المكثفة بمشافي القطاع العام والخاص بمحافظات الضفة

منسق الأسِرّة بوزارة الصحة: أزمة بأسرة العناية المكثفة بمشافي القطاع العام والخاص بمحافظات الضفة

وفد من المجلس الوطني يشارك في اجتماعات القاهرة الأسبوع المقبل

وفد من المجلس الوطني يشارك في اجتماعات القاهرة الأسبوع المقبل

محافظ بيت لحم: ضغط كبير على محطات توليد الأوكسجين للمرضى وبعضهم ينتظر عدة أيام

محافظ بيت لحم: ضغط كبير على محطات توليد الأوكسجين للمرضى وبعضهم ينتظر عدة أيام

مدير شرطة رام الله والبيرة: نسبة الالتزام بقرار الإغلاق ما 80-90%

مدير شرطة رام الله والبيرة: نسبة الالتزام بقرار الإغلاق ما 80-90%

منوعات

شاهد: مي عمر تكشف عن سبب عدم نجاح مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: مي عمر تكشف عن سبب عدم نجاح مسلسل "لؤلؤ"

شاهد: فنانة خليجية تصدم جمهورها بالظهور بالفراش بدون ملابس

شاهد: فنانة خليجية تصدم جمهورها بالظهور بالفراش بدون ملابس

راغب علامة يتعرض لطلق ناري.. فما السبب ؟

راغب علامة يتعرض لطلق ناري.. فما السبب ؟

شاهد: ماذا كانت آخر كلمات الشاب عبود العمري قبل وفاته بدقائق

شاهد: ماذا كانت آخر كلمات الشاب عبود العمري قبل وفاته بدقائق

شاهد: دنيا بطمة في نوبة بكاء لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة في نوبة بكاء لهذا السبب

ماذا ردت نور عريضة على مُتابعة وصفت ابنتها بالـ&#34;قردة&#34; ؟

ماذا ردت نور عريضة على مُتابعة وصفت ابنتها بالـ"قردة" ؟

شاهد: ماذا فعل الحسد مع خالد الصاوي وبشرى

شاهد: ماذا فعل الحسد مع خالد الصاوي وبشرى

&#34;لازم أتجوز عرفي&#34;.. فنانة مصرية تثير الجدل بعد هذه التصريحات

"لازم أتجوز عرفي".. فنانة مصرية تثير الجدل بعد هذه التصريحات

شاهد: للمرة الأولى محمد عساف يكشف تفاصيل مثيرة عن زواجه

شاهد: للمرة الأولى محمد عساف يكشف تفاصيل مثيرة عن زواجه

شاهد: الجمهور يستاء من ظهور دينا داش بهذه الملابس الجريئة

شاهد: الجمهور يستاء من ظهور دينا داش بهذه الملابس الجريئة

عربي

فرنسا ترفع السرية عن &#34;وثائق أرشيفية&#34; متعلقة باستعمار الجزائر

فرنسا ترفع السرية عن "وثائق أرشيفية" متعلقة باستعمار الجزائر

تونس: انتشال 14 جثة لمهاجرين بنيهم نساء وأطفال

تونس: انتشال 14 جثة لمهاجرين بنيهم نساء وأطفال

المغرب يسجل أدنى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ أكثر من عام

المغرب يسجل أدنى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ أكثر من عام

السيسي: افتتاح العاصمة الإدارية يمثل إعلان جمهورية وميلاد دولة جديدة

السيسي: افتتاح العاصمة الإدارية يمثل إعلان جمهورية وميلاد دولة جديدة