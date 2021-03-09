الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.



وأفاد الناشط الشبابي ابراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال اخطرت بهدم غرفة زراعية في منطقة عروق زنيد جنوب القرية تعود للمواطن أحمد محمد عوض الله، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من اجراءاتها التعسفية بحق مواطني الولجة، تمثل باقتلاع اشجار الزيتون والاستيلاء على أراضي، واخطارات بهدم غرف زراعية في منطقتي جبل رويسات وعروق زنيد .