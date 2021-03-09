فياض: أنوي الترشح بقائمة شخصيات مستقلة سياسياً من مختلف محافظات الوطن





وتابع فياض: "أرى في مثل هذه القائمة جسر عبور لقيادات جديدة للبدء بالانخراط الفوري في صنع القرار وليس من خلال الاستمرار في إطلاق الوعود لهذه القيادات بدور مستقبلي لها في القيادة".





وأردف رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق: "أعرف جيداً بلدي وأهلها، وكلي ثقة بأن التشكيل على أسسٍ موضوعية سيُفضي تلقائياً إلى الحضور العادل لجميع فئات ومكونات مجتمعنا، ومن وجوه جديدة رجالاً ونساءً".





وشدد على أن قائمته ستعمل على ضمان تحقيق ذلك ليس فقط من حيث الترشح وإنما بجهة إمكانية الفوز.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، أنه سيترشح رسمياً لانتخابات المجلس التشريعي المقبلة، من خلال قائمة من الشخصيات المستقلة سياسياً.وأضاف في تصريح لصحيفة (القدس) المحلية، بأنه ينوي الترشح من خلال قائمة من الشخصيات المستقلة سياسياً من مختلف محافظات الوطن ومن مختلف مكونات وفئات المجتمع وبحضورٍ بارز لوجوه جديدة في القائمة.