جنين: إغلاق المؤسسات الحكومية والأهلية والمصرفية بالمحافظة ليوم غد الأربعاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، إغلاق المؤسسات الحكومية والأهلية والمصرفية في المحافظة، ليوم غد الأربعاء.



ونشرت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، بياناً للمحافظ، جاء فيه: "بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة جنين ونتيجة لعدم مراعاة التباعد الاجتماعي من قبل المراجعين في المؤسسات الحكومية والخدمية في المحافظة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب حالة الطوارئ والتوصيات الحكومية بالخصوص فقد تقرر إغلاق كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والبنوك في محافظة جنين (المدينة والريف) ليوم غد الأربعاء الموافق 2021/3/10".