قلقيلية: بدء سريان الإغلاق الشامل حتى صباح الأحد



وقال المحافظ رافع رواجبة في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إن الهدف من قرار الإغلاق هو إعطاء فرصة لطواقم الطب الوقائي في تحديد الخارطة الوبائية ومتابعة المرضى والمصابين وتقديم العلاج لهم في إطار

محاربة الوباء.





وأشار رواجبة إلى أنه في أعقاب قرار الاغلاق الليلة الماضية، تم عقد اجتماع للأجهزة الأمنية وغرفة العمليات المشتركة حيث تم وضع خطة أمنية لتنفيذ قرار الإغلاق تتضمن تقسيم المحافظة وقراها إلى مربعات جغرافية من أجل ضبط الحركة.





رام الله - دنيا الوطنبدأ صباح اليوم سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظة قلقيلية وحتى الأحد المقبل باستثناء المخابز، والمراكز الطبية، والصيدليات للحد من انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة.