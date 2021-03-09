منسق الأسِرّة بوزارة الصحة: أزمة بأسرة العناية المكثفة بمشافي القطاع العام والخاص بمحافظات الضفة

قال منسق الأسرة في وزارة الصّحة، عنان راشد، إن نسبة إشغال أسرّة العناية المكثفة بلغت ما يقارب 99% في مجمل المحافظات في ظل الارتفاع الهائل للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية نتيجة ازدياد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).



وأكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نحو 150 مريضاً في العناية المكثفة في حين يعاني أعداد كبيرة من المرضى من أعراض شديدة جداً، وبحاجة إلى تدخل طبي سريع وأغلبهم من الفئة العمرية الشابة.



وحذّر راشد من الأزمة في أسرة العناية المكثفة في مشافي القطاع العام والخاص أيضا، مشيراً إلى أن الوزارة اضطرت إلى إضافة سرير عناية مكثفة لعلاج الأشخاص المتدهورة صحتهم نتيجة الاصابة بفيروس (كورونا) في هذه الموجة الخطيرة والصعبة.

رام الله - دنيا الوطن