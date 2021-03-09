وفد من المجلس الوطني يشارك في اجتماعات القاهرة الأسبوع المقبل





وتابع مسمار: مضيفا أنه سيتم تقديم مذكرة خلال الاجتماع لاطلاع كافة الأعضاء خاصة حركتا حماس والجهاد الاسلامي على تاريخ المجلس الوطني.

رام الله - دنيا الوطنيشارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يضم قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس محمد صبيح ورئيس اللجنة السياسية د. خالد مسمار في الاجتماع المقرر عقده في القاهرة للامناء العامين للفصائل في 16 و17 من الشهر الجاري .وقال مسمار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بحث تشكيلة المجلس الوطني، وآلية تخفيض أعضائه من 847 إلى 350 عضوا، وعرض ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية التي عقدت عدة مرات في الاردن ورام الله.