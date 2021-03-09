محافظ بيت لحم: ضغط كبير على محطات توليد الأوكسجين للمرضى وبعضهم ينتظر عدة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

حذر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد ، من نسبة الإشغال في المشافي والمراكز الصحية التي وصلت إلى أكثر من 100% ، ومن الضغط على محطات توليد الأوكسجين والتي اصبحت غير كافية ، واحتمالية تعرض المرضى إلى هبوط حاد في الأوكسجين.



ولفت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء،إلى أنه قد يتم احتياج خمس محطات لتوليد الاوكسجين لاستيعاب أعداد المرضى.



وأضاف، أن بعض الحالات تنتظر عدة أيام لكي تحصل على الأوكسجين، ولا يمكن استيعابهم في المراكز الطبية بسبب ارتفاع أعداد الاصابات التي بحاجة لعلاج ومتابعة طبية، وبناءً عليه تقرر تمديد إغلاق المحافظة حتى السبت المقبل.