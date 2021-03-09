مدير شرطة رام الله والبيرة: نسبة الالتزام بقرار الإغلاق ما 80-90%



وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه تم منذ فرض الاغلاق وحتى صباح اليوم تحرير مخالفات مالية بحق 322 ممن يخرجون بالمركبات إضافة إلى حجز 10 مركبات وتوقيف خمسة أشخاص من أصحاب المحال التجارية جراء قيامهم بفتح محالهم وسيتم تحويلهم إلى القضاء للنظر في ملفهم.





رام الله - دنيا الوطنقال مدير شرطة رام الله والبيرة العميد علاء الشلبي، إن نسبة التزام المواطنين بقرار إغلاق المحافظة خلال اليومين الماضين سجلتما بين 85 – 90 % وفقا للمتابعات اليومية من قبل الأجهزة الأمنية.