منصور: لجنة فلسطين بالأمم المتحدة أقرت خطة عمل بالتعاطي والتواصل مع اعضاء الرباعية

قال مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، إن لجنة فلسطين في الأمم المتحدة أقرت خطة عمل بالتعاطي والتواصل مع اعضاء الرباعية بهدف تفعيلها، والتحضير لاجتماع وزاري للرباعية ومشاركة أطراف عربية وفلسطينية واسرائيلية وأطراف أخرى لها دور فعال في إحياء العملية السياسية.



وتوقع منصور في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن يعقد اجتماع مع سفيرة الولايات المتحدة واستكمال الاتصالات مع كل اطراف الرباعية الدولية عبر السفراء العرب ، بهدف التحضير لعقد اجتماع على المستوى الوزاري.

رام الله - دنيا الوطن