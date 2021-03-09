"التربية" تحذر من الانسياق وراء مخططات الاحتلال بفرض المنهاج الإسرائيلي على المدراس العربية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

حذر وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، من محاولات بعض المدارس العربية في القدس الانسياق وراء مخططات بلدية الاحتلال ووزارة المعارف الاسرائيلية بهدف السيطرة على نظام التعليم الفلسطيني وتغيير مضامينه بمضامين اخرى من خلال توفير تمويل دعم مالي لهذه المدراس واليات أخرى لدفع المدارس للتوجه نحو نظام التعليم الاسرائيلي.



واضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء ان هناك بعض المدراس القليلة التي تحاول اقناع اولياء الامور بان هناك امتيازات محددة سيحصلون عليها من خلال موافقتهم على ذهاب ابناءهم للتعلم وفق نظام التعليم الاسرائيلي وهو امر مرفوض مع وجود متابعة حثيثة لهذه الموضوع خاصة ان هناك صحوة حقيقية لدى للمقدسيين بضرورة التسمك بالمنهاج الفلسطيني.



وشدد صالح ان التعليم في القدس خط احمر وهومرتبط بالحقوق المكفولة دوليا بان الاطفال والطلبة الذين يرزحون تحت الاحتلال من حقهم ان يتلقوا تعليم وطني، مبينا ان الوزارة نجحت من خلال الشراكة مع القوى الفاعلة واولياء الامور بمنع تحريف أو تزوير للمنهاج الفلسطيني.