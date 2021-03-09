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تونس: انتشال 14 جثة لمهاجرين بنيهم نساء وأطفال

تونس: انتشال 14 جثة لمهاجرين بنيهم نساء وأطفال
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أنقذت وحدات الحرس البحري التونسي على مرحلتين 140 مهاجرا في سواحل صفاقس، بينهم تونسيان اثنان، بعد غرق مركبين كانوا على متنهما.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، العقيد حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، في تصريح نقلته، إذاعة (موزاييك): إته تم حتى الآن انتشال 14 جثة لمهاجرين من جنسيات إفريقية، بينهم 9 نساء و4 أطفال.

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