الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين











رام الله - دنيا الوطنتقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل الاتحــاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغ سدورف، خلفا للسفير رالف طاراف.وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.واستعرض السفير الضيف، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.