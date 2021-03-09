وفد مركزية فتح يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وكانت "دنيا الوطن" انفردت من خلال مصادرها الخاصة، بأن وفداً من اللجنة المركزية لحركة (فتح)، سيصل اليوم إلى القطاع، قادماً من المحافظات الشمالية.



وأضافت المصادر، بأن الوفد سيصل القطاع عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)، وذلك بتكليف من الرئيس محمود عباس، لاستكمال التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية، المقرر إقامتها في 22 من أيار/ مايو المقبل.



وتابعت: بأن الوفد مكون من صبري صيدم، وروحي فتوح، بالإضافة إلى أحمد حلس، الذي سيعود إلى القطاع، بعد أن حضر اجتماع اللجنة المركزية، الذي عقد في رام الله، أمس الاثنين.



وأكدت المصادر، بأن الوفد، الذي سيبقى في القطاع عدة أيام، سيبحث خلال الزيارة، حلولاً لأزمة "تفريغات 2005".



وعقدت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اجتماعاً لها، مساء أمس الاثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.



وأطلع الرئيس عباس، أعضاء اللجنة المركزية على آخر التطورات المتعلقة بالملف السياسي، والجهود الدبلوماسية المبذولة على الصعيدين العربي والدولي؛ لإعادة القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي.



وجدد الرئيس، التأكيد على أهمية العمل مع الأطراف الدولية كافة، والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الرباعية الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية.



ورحب بالدعوة الكريمة، من قبل جمهورية مصر الشقيقة للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال جلسات الحوار الوطني في القاهرة، مؤكداً على أهمية الاستمرار بالاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، لإعادة الحياة الديمقراطية، وتمكين الناخب الفلسطيني من المشاركة السياسية؛ ليكون هو صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.



رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، قطاع غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، عبر معبر بيت حانون/إيرز.