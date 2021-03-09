الرجوب: خلال الساعات الـ 24 القادمة سيتم إبداء الملاحظات على معايير الترشح للانتخابات

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، إنه خلال الساعات الـ24 القادمة، ستبدي اللجان الخمس المشرفة على الانتخابات، ملاحظاتها على المعايير التي اعتمدتها الحركة للترشح للانتخابات.



وشدد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، على أن هذه المعايير تغطي كل الاستحقاقات، بهدف اختيار كوكبة من الفرسان، بأسس تعبر عن طموحات وتطلعات فتح في شكل ومضمون قائمتها، ومن شأنها إقناع شعبنا بالتحيز

لقائمة فتح.



وفيما يتعلق بلقاء القاهرة الأسبوع المقبل، قال الرجوب: إن حركة فتح ستعرض خلال اللقاء إمكانية اقامة جبهة وطنية عريضة لمن يرغب مع ضرورة أن تنطبق المعايير الفتحاوية على كل من يريد أن يتشارك مع حركة فتح في هذه العملية الديمقراطية.



وأكد الرجوب أن البند الأول على أجندة لقاء القاهرة له علاقة بالانتخابات وستشارك فيه لجنة الانتخابات المركزية لضمان إقرار مجموعة من الآليات والتفاهمات والتوافقات، مشددا على أهمية مناقشة وحل كافة المشاكل التي من شأنها أن تؤثر على سير العملية الانتخابية.



واشار الرجوب إلى أن البند الثاني على أجندة لقاء القاهرة متعلق بالمجلس الوطني حيث ستقدم رئاسة المجلس الوطني تقريرا عن الوضع والتركيبة وكل التفاهمات والتوافقات التي تمت خلال السنوات الماضية وسيتم نقاش ما له علاقة بالمستقبل.

رام الله - دنيا الوطن