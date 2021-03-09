عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن 30 مستوطنًا و15 طالبًا وموظف آثار، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وساحاته، منذ صباح اليوم.



وذكرت المصادر، بأن المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.



وشهد الأسبوع الماضي، اقتحام 437 مستوطناً إلى جانب العشرات من جنود الاحتلال للمسجد الأقصى.



وكان رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، دعا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مع مراعاة التقيد بتعليمات الصحة والسلامة العامة، نظرًا لتفشي جائحة (كورونا).



ولفت إلى أن المسجد الأقصى، شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته، ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.