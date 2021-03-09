المكتب الحركي للصحفيين: لا علاقة لنا ببيان بعض الأطر الصحفية حول مرسوم الرئيس

أكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية، بألا علاقة له بالبيان، الذي أصدرته بعض الأطر والمؤسسات الصحفية، حول مرسوم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتأجيل الانتخابات النقابات وانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية، لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



ويؤكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، التزامه الكامل بكافة المراسيم الصادرة عن الرئيس.



ويشدد المكتب الحركي للصحفيين على عدم استخدام مسمى الأطر والمؤسسات الصحفية، إلا في حال إجماع جميع الأطر الصحفية على ذلك.

رام الله - دنيا الوطن