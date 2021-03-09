الشرطة تحرر مخالفات وتغلق محالاً تجارية في الخليل



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال المتابعة اليومية لشرطة الخليل؛ لتأكيد الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها في المحافظة، فقد قامت الشرطة بتحرير 200 مخالفة وأغلقت 150 محلاً تجارياً في المحافظة، لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة".



وأكدت الشرطة على أنه للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والحكومة، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة، اليوم، عدة مخالفات، وأغلقت محالاً تجارية، لمخالفتهم إجراءات السلامة العامة في محافظة الخليل.