عربي

المغرب يسجل أدنى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ أكثر من عام

المغرب يسجل أدنى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ أكثر من عام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب اليوم الثلاثاء، أدنى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) المستجد، منذ أكثر من عام.

يأتي ذلك أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل حالة وفاة واحدة فقط جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 8683 حالة، بنسبة وفاة قدرها 1.8 %.

وأضافت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، أنه تم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 486325.

ومددت الحكومة المغربية الخميس الماضي حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا للمرة الثانية عشرة وذلك إلى غاية العاشر من نيسان/أبريل 2021، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار المرض في البلاد.

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