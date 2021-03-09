السيسي: افتتاح العاصمة الإدارية يمثل إعلان جمهورية وميلاد دولة جديدة

شكل توضيحي للعاصمة الإدارية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.



وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية: "مش سايبين المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة".



وتابع الرئيس المصري: "الموضوع مش مباني وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتابع السيسي: "مهم أوي أنكم تعرفوا.. أنا بكلم المصريين في الريف أنكم تساعدونا.. ليه وبإيه.. بشوف التعليقات في الريف.. وعلينا إدراك هذا الأمر".