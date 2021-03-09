الخليل: إصابة راعي اغنام بانفجار جسم مشبوه





وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.





رام الله - دنيا الوطنأصيب راعي أغنام اليوم الثلاثاء، بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.واكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بإصابة الراعي علاء عطا الله اطعيمات، من تجمع خشم الدرج البدوي بمسافر يطا، أثناء رعيه الأغنام بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال.