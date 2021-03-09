عاجل

  • فرنسا تسمح اعتبارا من غدٍ برفع السرية على عن وثائق مشمولة بالسرية اثناء الاستعمار الفرنسي بالجزائر

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة راعي اغنام بانفجار جسم مشبوه

رام الله - دنيا الوطن
أصيب راعي أغنام اليوم الثلاثاء، بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

واكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بإصابة الراعي علاء عطا الله اطعيمات، من تجمع خشم الدرج البدوي بمسافر يطا، أثناء رعيه الأغنام بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال.

وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

أخبار ذات صلة

حسام بدران: حماس تتجه نحو تشكيل كتلة وطنية لخوض الانتخابات

حسام بدران: حماس تتجه نحو تشكيل كتلة وطنية لخوض الانتخابات

المكتب الحركي للصحفيين: لا علاقة لنا ببيان بعض الأطر الصحفية حول مرسوم الرئيس

المكتب الحركي للصحفيين: لا علاقة لنا ببيان بعض الأطر الصحفية حول مرسوم الرئيس

فلسطين: حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة تحرر مخالفات وتغلق محالاً تجارية في الخليل

الشرطة تحرر مخالفات وتغلق محالاً تجارية في الخليل

وفاة شاب إثر سقوط رافعة شوكية عليه أثناء عمله غرب رام الله

وفاة شاب إثر سقوط رافعة شوكية عليه أثناء عمله غرب رام الله

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

مجدلاني يؤكد أهمية الدعم الصيني الرسمي للقضية الفلسطينية

مجدلاني يؤكد أهمية الدعم الصيني الرسمي للقضية الفلسطينية

اشتية: ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي اضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة

اشتية: ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي اضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المكتب الحركي للصحفيين: لا علاقة لنا ببيان بعض الأطر الصحفية حول مرسوم الرئيس

المكتب الحركي للصحفيين: لا علاقة لنا ببيان بعض الأطر الصحفية حول مرسوم الرئيس

الشرطة تحرر مخالفات وتغلق محالاً تجارية في الخليل

الشرطة تحرر مخالفات وتغلق محالاً تجارية في الخليل

وفاة شاب إثر سقوط رافعة شوكية عليه أثناء عمله غرب رام الله

وفاة شاب إثر سقوط رافعة شوكية عليه أثناء عمله غرب رام الله

مجدلاني يؤكد أهمية الدعم الصيني الرسمي للقضية الفلسطينية

مجدلاني يؤكد أهمية الدعم الصيني الرسمي للقضية الفلسطينية

الخارجية تُدين قمع الاحتلال لفعالية نسوية في القدس بمناسبة يوم المرأة

الخارجية تُدين قمع الاحتلال لفعالية نسوية في القدس بمناسبة يوم المرأة

الشعبية: تصعيد المقاومة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يبقى حاضرًا

الشعبية: تصعيد المقاومة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يبقى حاضرًا

&#34;الخارجية&#34;: فتح منصة التسجيل للراغبين بالسفر إلى الأردن

"الخارجية": فتح منصة التسجيل للراغبين بالسفر إلى الأردن

&#34;الصحة&#34; بغزة: 135 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية ولا وفيات جديدة

"الصحة" بغزة: 135 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية ولا وفيات جديدة

منوعات

شاهد: مي عمر تكشف عن سبب عدم نجاح مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: مي عمر تكشف عن سبب عدم نجاح مسلسل "لؤلؤ"

شاهد: فنانة خليجية تصدم جمهورها بالظهور بالفراش بدون ملابس

شاهد: فنانة خليجية تصدم جمهورها بالظهور بالفراش بدون ملابس

راغب علامة يتعرض لطلق ناري.. فما السبب ؟

راغب علامة يتعرض لطلق ناري.. فما السبب ؟

شاهد: ماذا كانت آخر كلمات الشاب عبود العمري قبل وفاته بدقائق

شاهد: ماذا كانت آخر كلمات الشاب عبود العمري قبل وفاته بدقائق

شاهد: دنيا بطمة في نوبة بكاء لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة في نوبة بكاء لهذا السبب

ماذا ردت نور عريضة على مُتابعة وصفت ابنتها بالـ&#34;قردة&#34; ؟

ماذا ردت نور عريضة على مُتابعة وصفت ابنتها بالـ"قردة" ؟

شاهد: ماذا فعل الحسد مع خالد الصاوي وبشرى

شاهد: ماذا فعل الحسد مع خالد الصاوي وبشرى

&#34;لازم أتجوز عرفي&#34;.. فنانة مصرية تثير الجدل بعد هذه التصريحات

"لازم أتجوز عرفي".. فنانة مصرية تثير الجدل بعد هذه التصريحات

شاهد: للمرة الأولى محمد عساف يكشف تفاصيل مثيرة عن زواجه

شاهد: للمرة الأولى محمد عساف يكشف تفاصيل مثيرة عن زواجه

شاهد: الجمهور يستاء من ظهور دينا داش بهذه الملابس الجريئة

شاهد: الجمهور يستاء من ظهور دينا داش بهذه الملابس الجريئة

عربي

المغرب يسجل أدنى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ أكثر من عام

المغرب يسجل أدنى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ أكثر من عام

السيسي: افتتاح العاصمة الإدارية يمثل إعلان جمهورية وميلاد دولة جديدة

السيسي: افتتاح العاصمة الإدارية يمثل إعلان جمهورية وميلاد دولة جديدة

وفد قطري يصل القاهرة لاستكمال المشاورات بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة

وفد قطري يصل القاهرة لاستكمال المشاورات بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة

التحالف العربي يعلن اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط

التحالف العربي يعلن اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط