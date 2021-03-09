وفاة شاب إثر سقوط رافعة شوكية عليه أثناء عمله غرب رام الله

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي شاب، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط رافعة شوكية عليه، أثناء عمله في ورشة "ميكانيك" في قرية دير قديس.



وقالت مصادر محلية: إن الشاب علي لطفي أبو عادي (28 عاماً)، من قرية كفر نعمة غرب رام الله، توفي إثر سقوط رافعة شوكية عليه، في مكان عمله في دير قديس غرب رام الله، وهو متزوج ولديه طفل، وزوجته حامل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).