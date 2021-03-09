طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة من كشف (2021/7).وطالبت المسافرين بالتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وأكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.