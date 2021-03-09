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شؤون فلسطينية

مجدلاني يؤكد أهمية الدعم الصيني الرسمي للقضية الفلسطينية

مجدلاني يؤكد أهمية الدعم الصيني الرسمي للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، أهمية الدعم الصيني الرسمي والدعم المباشر من الحزب الشيوعي الصيني للقضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف مجدلاني خلال اللقاء الافتراضي الثنائي بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والحزب الشيوعي الصيني ممثلاً بوزير دائرة العلاقات الخارجية في الحزب سنونغ تاو، ودائرة غرب أسيا وشمال إفريقيا بالحزب، إن الحزب الشيوعي الصيني قوة أساسية لضمان تنمية الصين ونهضتها، وهو القوة الفاعلة في حماية السلم العالمي ودفع التنمية المشتركة، وكل المحاولات التي يقوم به الساسة الأمريكيون لحرف البوصلة وتشويه مواقف الحزب الشيوعي الصيني والتحريض عليه، لا يمكن أن تنطلي على الشعب الصيني.

وتـابع مجدلاني: جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، تنظر باهتمام وإعجاب للمكانة التي حققها الحزب الشيوعي الصيني، والذي يطور نفسه باستمرار في إطار المراجعات النقدية الشاملة وتقييمها ونستلهم من تجربته التي كرستها "الشموليات الأربع" بما تضمنته من استراتيجية كاملة ذات أربعة محاور تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر باعتدال بشكل شامل وتعميق الإصلاح وتعزيز حكم القانون وتقوية الحوكمة الصارمة للحزب.

وأشار مجدلاني نؤكد تضامننا الكامل مع الصين في مواجهة الإجراءات الأمريكية الاستفزازية والمعادية في هونج كونج وبحر الصين الجنوبي، ونرفض الإجراءات الأمريكية بحق أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، وندين كل المؤامرات التي تستهدف تشويه المواقف الصينية وبخاصة في منطقة شينجيانج والسياسات الأمريكية التشويهية التي تحاول حرف الحقائق وتشويه المشهد الصيني الوحدوي.

ووضع مجدلاني دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني في صورة اخر التطورات الفلسطينية والجهود المبذولة لدينا لتحقيق الوحدة الوطنية والمساعي المبذولة لاجراء الانتخابات التشريعية والتي ستشارك بها جبهة النضال مشاركة فاعلة ضمن أوسع ائلاتف وطني ديمقراطي تقدمي.

وأكد مجدلاني على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين جبهة النضال الشعبي والحزب الشيوعي الصيني وعلى كافة المستويات، والاتفاق على أوسع مجالات للعمل المشترك، وتعزيز التبادل الثقافي بين الحزبين،العمل توسيع دائرة العلاقة بين الحزبين بما يشمل المشاركة وتبادل الزيارات والخبرات بيننا، حيث ستقوم الجبهة بعقد ندوتين هامتين، على شرف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وقال: تمنياتنا للصين، بأن تبقى في تقدم مستمر وأن تحقق انتصارات قريبة تنهي جائحة كورونا وتنتصر في معاركها من أجل حماية أمن واستقرار ووحدة أراضيها في ظل المساعي الأمريكية المتواصلة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، قال تاو نثمن مواقف جبهة النضال ودعمها للقضايا الحيوية والجوهرية التي تهم مصالح الصين،ونجدد موقفنا الثابت بدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وتابع نتفق معكم على تطوير العلاقات الثنائية بين الحزبين ونبذل الجهود تجاه ذلك ،حيث أن لجبهة النضال قوة سياسية تلعب دورا بازرا في الحياة السياسية الفلسطينية ولتعزيز التواصل الحزبي وتطوير العلاقات الثنائية فإننا نتطلع لأوسع علاقات بين الحزبين في جانب تبادل الزيارات والخبرات والدورات الحزبية، وخصوصا للشباب والطلبة ، وكذلك الاطلاع على خبرات الصين في مكافحة الفقر.

وأشار إلى أن الحزب الشيوعي الصيني، سيوجه دعوة رسمية للأمين العام لجبهة النضال لزيارة الصين والمشاركة في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وحضر اللقاء، أعضاء اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، ومحمد علوش، وعلاء الديك.




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