حركة فتح ترد على أنباء نيتها فصل ناصر القدوة من اللجنة المركزية



وأشار الجاغوب، إلى أن قائمة "القدوة" الجديدة، لا تمثل حركة فتح بشكل رسمي، وهي تمثل الشخص نفسه، ولا تعني حركة فتح من قريب أو بعيد.



وقال: إن حركة فتح لديها خيارات متعددة حول صيغة مشاركتها بالانتخابات، منها القائمة الموحدة الخاصة بالحركة، أو ائتلاف وطني مع فصائل منظمة التحرير, أو قائمة مشتركة مع حركة حماس، وباقي الفصائل.



وشدد الجاغوب على أن فتح تعمل على تجهيز قائمة لخوض غمار الانتخابات، بغض النظر عن طبيعة شكل هذه القائمة.



وتابع: المجلس التشريعي، سيراقب ويدرس كافة القرارات والمراسيم الرئاسية، وغيرها، والمدخل الحقيقي لتصحيح الطريق هو إنجاح الانتخابات.



وأردف الجاغوب: بأن "الأجواء الحالية إيجابية لإجراء الانتخابات، وهناك تفاهم بين الفصائل لإنجاحها".

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب: إن حركة فتح لديها نظام داخلي، ينظم العلاقة بين أطرها التنظيمية المركزية والثورية والأقاليم.وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس): بأنه "لم يسمع بأن الحركة أعطت مهلة 48 ساعة للقيادي ناصر القدرة، مضيفاً بأن حركة فتح، أقرت بشكل نهائي المشاركة في الانتخابات بقائمة موحدة، وأي عنصر أو قائد يشكل قائمة جديدة، فهو قد خرج عن الإجماع الفتحاوي.