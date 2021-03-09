دولي

"تخفيف حذر".. ألمانيا تدخل مرحلة جديدة في مواجهة (كورونا)

"تخفيف حذر".. ألمانيا تدخل مرحلة جديدة في مواجهة (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت معظم الولايات الاتحادية الألمانية البالغ عددها 16 ولاية، تخفيف القيود الفردية لاحتواء جائحة فيروس (كورونا) بينما يجري ببطء نشر اختبارات مجانية سريعة.

وستعيد المكتبات ومحلات الزهور ومستلزمات الحدائق، فتح أبوابها كما سيسمح لتجار التجزئة في العديد من الأماكن بترتيب مواعيد التسوق في وجود عدد محدود من العملاء.

وقد يسمح في بعض المناطق التي يوجد بها أقل من 50 إصابة جديدة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة لتجار التجزئة بفتح أبوابها دون تحديد مواعيد.

بالتوازي مع ذلك تمول الحكومة الاتحادية حالياً، إجراء اختبار مجاني سريع لفيروس (كورونا) أسبوعيا على الأقل لكل مواطن.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في  ألمانيا إلى 2.51 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج. ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا) في ألمانيا إلى 71 ألفا و984 حالة .

ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس  (كورونا) في ألمانيا.

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