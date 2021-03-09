تأجيل زيارة وزير الحكم المحلي إلى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن"، أن زيارة وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، إلى غزة، التي كانت مقررة اليوم، الثلاثاء، تم تأجليها دون تحديد أسباب.



وكان من المقرر، أن يجري الوزير صالح، زيارة إلى قطاع غزة، لتفقد وافتتاح عدد من المشاريع، وعلى أن تستمر الزيارة إلى يوم الجمعة المقبل، وفقاً للجدول المعلن لها.