دولي

روسيا تسجل تراجعاً كبيراً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

روسيا تسجل تراجعاً كبيراً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الثلاثاء، أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبلغت آخر حصيلة 9455 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية وهي أقل حصيلة يومية منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 9931 شخصا، وتم تسجيل 339 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و342474 إصابة، تعافى منها ثلاثة ملايين و932177 شخصا، فيما توفي 89809 أشخاص.

وتظهر الأرقام والبيانات الرسمية تحسن الوضع الوبائي في روسيا وتسجيل تراجع في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم مجانية بلقاح "سبوتنيك V" في مختلف أقاليم البلاد.

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