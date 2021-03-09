إيران: لا خيار أمام واشنطن غير العودة للاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه لا خيار أمام واشنطن غير العودة للاتفاق النووي وألا تعقد مسار الدبلوماسية.



وأضاف في تصريح نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن طهران أبقت مسار الدبلوماسية مفتوحاً و"واشنطن هي من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى"، وفق تعبيره.



وتابع ربيعي: بأن الحل لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات وغير ذلك هو مضيعة للوقت، و"إذا ما اتخذت واشنطن قرارا بالعودة للاتفاق النووي فيمكننا التراجع عن خطواتنا بسرعة".



وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على أن "سياسة إدارة بايدن تجاهنا خاطئة وهي ليست في موقع يسمح لها بفرض شروط".



وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "IR-2M" في منشأة نطنز النووية الواقعة تحت الأرض.