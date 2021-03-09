"الخارجية": فتح منصة التسجيل للراغبين بالسفر إلى الأردن



وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم فتح المنصة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن السلطات الأردنية المختصة، قررت فتح المنصة (gateway2jordan)، (أوVisit Jordan)، أمام المواطنين الراغبين بدخول أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة).