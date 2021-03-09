"الصحة" بغزة: عزل حالتين قادمتين من الضفة احترازياً وغير مؤكد نوع السلالة لديهما





وأضاف: "نخشى في ظل تراخي المواطنين، وعدم التزامهم بتوصيات وزارة الصحة باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة من بداية تفشي موجة جديدة من الوباء في الأيام المقبلة".





وشدد على أن هناك زيادة طفيفة بعدد الحالات المسجلة، ونتعامل مع الواقع بتوفير الاحتياجات اللازمة والأسرة، لتلقي الخدمة في المستشفيات، ونراقب الوضع الصحي عن كثف وباستمرار.





وتابع: "لا زال تلقي اللقاح للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن مستمر، ومسجل لدينا على تطبيق صحتي 150 ألف مواطن، ممن تنطبق عليهم شروط التطعيم، ولا يوجد لدينا ما يكفي من لقاحات لتطعيمهم".





وقال ضهير: ما تم تطعيمه حتى اللحظة من الفئات (طواقم طبية ومرضى وكبار سن) أكثر من 360 شخصاً، ومستمرون بتوفير اللقاح، ما وصل لغزة من لقاحات قرابة 22 ألف جرعة تكفي لنحو 11 ألف شخص.

رام الله - دنيا الوطنقال د. مجدي ضهير، نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة، بغزة، إن الحالتين القادمتين من الضفة إلى غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) مشخصة (كوفيد- 19)، وغير مؤكد نوع السلالة لديهما.وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أنه كإجراء احترازي ووقائي، تم تحويلهما إلى مستشفى العزل، مشيراً إلى أن الحالتين المصابتين، لن يجرى لهما فحص نوع السلالة في الضفة الغربية وتم تشخصيهم (كوفيد- 19)، كون أن الطفرة الجديدة الأكثر تفشياً في مناطق الضفة وأراضي عام 48، وتم عزلهم في المستشفى كحالات مريضة تحتاج لرعاية طبية.وقال ضهير: إنه "لم تتوفر لدينا إمكانية تشخيص السلالات الجديدة، ونسعى لتوفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".في السياق، قال نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة، بغزة: إن الوضع في قطاع غزة مقلق، و"نحن معرضون لموجة جديدة، والفرق بين السلالة القديمة والحديثة هي سرعة الانتشار فقط".