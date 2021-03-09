"الصحة" بغزة: 135 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية ولا وفيات جديدة

وفيما يتعلق بحالات الوفاة، فإن اجمالي الوفيات، بلغ 560 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة.



وتابعت "الصحة" بغزة، بأن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، بأنها أجرت 1743 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 135 إصابة جديدة بالفيروس (كورونا) المستجد.وأضافت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، بأن 113 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، تعافت، فيما لا يوجد أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضيةووصل إجمالي تراكمي للمصابين، 56490 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1923 حالة، فيما أصبح إجمالي المتعافين 54007 حالة.