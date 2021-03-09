شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بإغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثي سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق. 

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