"التنمية" بغزة: صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً الأربعاء

أحد مصابي مسيرة العودة - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عن البدء في صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة، بالقطاع، يوم غد الأربعاء.



وكانت وزارة المالية بغزة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، أعلنت عن صرف مساعدات مبادرة عيلة واحدة لعدد 5000 أسرة متعففة في قطاع غزة.



وأضافت في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، بأن الصرف سيكون اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء 9+10 /3/2021 عبر كافة فروع بنك البريد، حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى بنك البريد.