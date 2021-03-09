"المالية" بغزة تعلن موعد صرف مساعدات مبادرة (عيلة واحدة) لـ5000 أسرة متعففة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف مساعدات مبادرة عيلة واحدة لعدد 5000 أسرة متعففة في قطاع غزة.
أعلنت وزارة المالية بغزة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف مساعدات مبادرة عيلة واحدة لعدد 5000 أسرة متعففة في قطاع غزة.
وأضافت في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، بأن الصرف، سيكون اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء 9+10 /3/2021 عبر كافة فروع بنك البريد، حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى بنك البريد.
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