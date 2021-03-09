"المالية" بغزة تعلن موعد صرف مساعدات مبادرة (عيلة واحدة) لـ5000 أسرة متعففة بالقطاع





وأضافت في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، بأن الصرف، سيكون اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء 9+10 /3/2021 عبر كافة فروع بنك البريد، حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى بنك البريد.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف مساعدات مبادرة عيلة واحدة لعدد 5000 أسرة متعففة في قطاع غزة.