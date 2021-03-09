صحيفة: الرئيس عباس يُمهل القدوة 48 ساعة لـ "الانصياع لقراراته أو الفصل من فتح"





وأضافت المصادر نفسها، أن "قرار فصل القدوة جاهز، وينتظر نتائج المحاولة الأخيرة للحديث معه".



وشكل القدوة مؤخراً الملتقى الوطني الديمقراطي، مع العشرات من الشباب والأكاديميين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، استعداداً لتشكيل قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي في مايو/ أيار المقبل.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (العربي الجديد)، عن مصادر وصفتها بأنها "متطابقة" قولها: إن الرئيس محمود عباس، أمهل عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته، بعدم الترشح أو تشكيل أي قائمة خارج القائمة الرسمية لحركة (فتح) و"إلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القدوة، بما فيها الفصل من الحركة أو تجميد عضويته".وأكدت الصحيفة، أن "الرئيس أبو مازن كلف نائبه في حركة فتح محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب، بالحديث لمرة أخيرة مع القدوة وإقناعه بالعدول عن قراره بتشكيل قائمة انتخابية من الملتقى الوطني الديمقراطي".