حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال تسعة مواطنين





وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: حسام فرعون، ونزار بصة من بلدة العيزرية، وخميس بحر من بلدة أبو ديس.



أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين هاني شاكر الفاخوري، وعدي حميدان الشرباتي (26 عاماً)، من مدينة الخليل.



كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشابين داود حسام متعب طحاينة، ومحمد عمر نجيب العمري من بلدة السيلة الحارثية، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي عام 48.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال: محمد منير طحاينة، من السيلة الحارثية، وصالح صبري الشمالي من عرابة.