وفد قطري يصل القاهرة لاستكمال المشاورات بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة

وصل وفد دبلوماسي قطري إلى القاهرة، مساء أمس الاثنين، على متن طائرة خاصة، في زيارة تستمر ليومين.



ووفق ما نقلت صحيفة (العربي الجديد)، فإن الوفد القطري، الذي يضم شخصيات دبلوماسية، وقانونية، من المقرر، أن يبحث في القاهرة مع المسؤولين المصريين، بشكل مباشر وبدون الوسيط الكويتي، استكمال المشاورات الخاصة بتنفيذ التزامات بيان (العلا) الموقع على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي في الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي.



وأشارت إلى أن الوفد القطري، يترأسه المسؤول البارز في الخارجية، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، ويأتي على رأس أجندة المشاورات، استكمال عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.



وتأتي زيارة الوفد القطري بعد أيام قليلة من لقاء ثنائي جمع وزيري خارجية مصر سامح شكري، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش اجتماعات الجامعة العربية في دورتها الـ 155 على مستوى وزراء الخارجية، والتي تسلمت قطر رئاسة الدورة الحالية لها.



وفي 23 من شباط/ فبراير الماضي، عقد وفدان من قطر ومصر، اجتماعاً في دولة الكويت، هو الأول منذ بيان (العُلا)، حسب بيان للخارجية القطرية.

رام الله - دنيا الوطن