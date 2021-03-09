الشيخ:المثير للاستغراب أن معظم من يتحدثون عن الإصلاح تقلدوا مواقع الصف الأول وأصحاب نفوذ

ونقلت صحيفة (العربي الجديد)، عن مصادر وصفتها بأنها "متطابقة" قولها: إن الرئيس محمود عباس، أمهل عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته، بعدم الترشح أو تشكيل أي قائمة خارج القائمة الرسمية لحركة (فتح) و"إلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القدوة، بما فيها الفصل من الحركة أو تجميد عضويته".





وأكدت الصحيفة، أن "الرئيس أبو مازن كلف نائبه في حركة فتح محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب، بالحديث لمرة أخيرة مع القدوة وإقناعه بالعدول عن قراره بتشكيل قائمة انتخابية من الملتقى الوطني الديمقراطي".





وأضافت المصادر نفسها، أن "قرار فصل القدوة جاهز، وينتظر نتائج المحاولة الأخيرة للحديث معه".





وشكل القدوة مؤخراً الملتقى الوطني الديمقراطي، مع العشرات من الشباب والأكاديميين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، استعداداً لتشكيل قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي في مايو/ أيار المقبل.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حبريل الرجوب، قال: إن عضو المركزية، ناصر القدوة "أخطأ بسعيه لتشكيل قائمة منفصلة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة".وقال في حوار أجراه مع وكالة أنباء (أناضول)، أن حركة "فتح عازمة على خوض الانتخابات في قائمة واحدة موحدة".وأضاف: "القدوة حتى اليوم، هو عضو لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق بما في ذلك الحصانة التنظيمية، والحوار معه مستمر".وأردف متسائلاً: "القدوة أخطأ والمش (الغير) قادر يصلح ويحدث تغيير من داخل الإطار التنظيمي، سيستطيع فعل ذلك من خارجه؟".وتابع: "هو (القدوة) حر، رجل نحترمه، لكن إذا استمر أعتقد أنه تخلى عن دوره القيادي في الحركة، نأمل أن يقوم بمراجعة جدية لموقفه، وألا يخرج نفسه".