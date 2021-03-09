"الصحة": ارتفاع متواصل لنسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات في المحافظات الشمالية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام المستشفيات، بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائي في المحافظات الشمالية لا زال خطيرًا، وهناك ارتفاع متواصل لنسبة إشغال الأسرة في المستشفيات.



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن نسبة إشغال الأسرة، تصل في بعضها ما بين 95 إلى 100%.



وتشهد محافظات الضفة الغربية ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا)، الأمر الذي أدى إلى فرض إغلاق شامل على عدد منها.