وزير إسرائيلي سابق: من المحتمل أن نذهب إلى انتخابات خامسة





وعلق إلكين على استطلاع أجرته إذاعة (103fm) قائلاً: "هل يمكننا تشكيل حكومة وفق نتائج الاستطلاع الحالية؟ الجواب لا".





وأضاف: "إذا بقينا مع مثل هذه النتائج، فمن المحتمل أن تذهب البلاد إلى انتخابات خامسة، أو أن يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء".





ووفق الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن (ليكود) سيحصل على 28 مقعداً، و(يوجد مستقبل)، 20 مقعداً، و(يمينا) على 12 مقعداً، و(أمل جديد)،11 مقعداً، و(القائمة المشتركة)، ثمانية مقاعد، و(شاس) ثمانية مقاعد، و(إسرائيل بيتنا)، ثمانية مقاعد، و(هدوت هتوراة) على ستة مقاعد، و(العمل) ستة مقاعد، و(أزرق أبيض) خمسة مقاعد، و( ميرتس) أربعة مقاعد، و(الصهيونية الدينية) أربعة مقاعد.

رام الله - دنيا الوطنقال الوزير الإسرائيلي السابق، زئيف إلكين، إنه من المحتمل، أن تذهب إسرائيل إلى انتخابات خامسة، في ظل نتائج الاستطلاعات الحالية.