وفاة عامل وإصابة 5 آخرين جراء انقلاب مركبتهم داخل أراضي عام 48





وأشارت إلى أن المصابين، نقلوا إلى مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنتوفي عامل وأصيب خمسة آخرون من محافظة الخليل، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، جراء انقلاب المركبة، التي كانوا يستقلونها، داخل أراضي عام 1948.وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بوفاة العامل منتصر عيد قرعيش (26 عاماً) وهو من سكان بلدة يطا جنوب الخليل، إضافة لإصابة خمسة آخرين من بلدات يطا والسموع وبيت كاحل، جراء انقلاب المركبة، التي كانوا يستقلونها بالقرب من خربة القريتين داخل أراضي الـ 48، أثناء عودتهم من عملهم.