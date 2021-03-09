التحالف العربي يعلن اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن التحالف العربي باليمن، اعترض طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون، صوب خميس مشيط بجنوب المملكة.



وكان التحالف العربي، أعلن مساء أمس الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقه الجنوبية للسعودية.



وارتفعت خلال الأيام الأخيرة، هجمات الحوثيين من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، مستهدفة مناطق متفرقة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن السعودية تواجه تهديدات أمنية كبيرة من اليمن، وأطراف أخرى في المنطقة.



وأضافت في تصريح نقلته قناة (الجزيرة)، بأننا "ننظر في سبل لتطوير قدرة السعودية على الدفاع عن أراضيها ضد التهديدات".