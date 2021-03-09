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طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من آذار/ مارس 2021 على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.33 شيكل. 

الدينار الأردني: 4:70 شيكل. 

اليورو الأوروبي: 3.95 شيكل. 

الجنيه المصري: 0.20 شيكل. 

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