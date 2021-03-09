الطقس: أجواء متقلبة تشهدها فلسطين حتى يوم الجمعة









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-13 25-11 17-7 بيت لحم 20-13 25-11 17-7 رام الله والبيرة 19-12 24-10 16-6 طولكرم 22-17 27-14 19-11 نابلس 21-14 26-12 18-8 قلقيلية 22-17 27-14 19-11 جنين 24-15 29-13 21-9 سلفيت 20-13 25-11 17-7 طوباس 25-16 30-14 22-10 روابي 21-14 26-12 18-8 الخليل 19-12 24-10 16-6 غزه 23-18 16-28 20-12 أريحا 28-20 33-18 25-14 خانيونس 23-18 16-28 20-12 الأغوار الشمالية 26-18 31-16 23-12 رفح 22-17 15-29 19-11

3- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً إلى بارد نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو خماسينياً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً في المناطق الجبلية ومغبراً أحياناً، وخلال ساعات المساء، يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، تمتد خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وبارداً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، ويستقر الجو خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر:1- تدني مدى الرؤية الأفقية.2- شدة سرعة الرياح .