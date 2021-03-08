اتحاد الصناعات الفلسطينية يبحث مع وزير الأشغال النهوض بالقطاع الصناعي وصرف تعويضاته

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحث علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، مع وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، سبل النهوض بالقطاع الصناعي وصرف تعويضاته.



جاء ذلك خلال زيارة نفذها وفد من اتحاد الصناعات الفلسطينية لمقر وزارة الأشغال بغزة.



وناقش الوفد مع الوزير زيارة ،مشاكل القطاع الصناعي والخسائر التي تكبدها على مدار سنوات الحروب والحصار على غزة، وعدم حصوله على تعويضات طوال هذه الفترة.



وطالب الحايك بضرورة تقديم المساعدة للقطاع الصناعي وصرف تعويضاته، لما له من أهمية في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتخفيف من حدة الأزمات الانسانية وعلى رأسها مشكلتي البطالة والفقر.



بدوره أكد زيارة، على الدور الكبير والبارز للقطاع الصناعي في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوفير سبل العيش لألاف الأسر الفلسطينية .



وشدد زيارة على سعي الحكومة المتواصل لتعزيز صمود الصناعات الفلسطينية لافتاً إلى أنهم يبذلون جهود حثيثة لتعويض المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة، حيث سيتم قريباً التباحث مع الصندوق الكويتي للتنمية لاستكمال تعويض القطاعات التي صرف جزء من تعويضاتها.



وأشار زيارة إلى أنهم يسعون أيضاً لإقرار منح جديدة من خلال الصندوق لتعويض كافة القطاعات المتضررة بنسبة تكافئ حجم الضرر في كل منشأة.