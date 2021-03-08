"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في الدورة الثانية ليوم الاثنين.



وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات 135 إصابة، بعد فحص 1743 عينة بنسبة إصابة 7.7%.



قالت وزارة الصحة، بغزة، أمس الأحد، إن المؤشرات الحالية لتزايد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم، وخصوصاً في المناطق المجاورة "تستدعي منا الالتزام التام بالإجراءات الوقائية".



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن التهاون في الالتزام بالضوابط الصحية، "قد يفاقم الحالة الوبائية في قطاع غزة، وبالتالي العودة إلى إجراءات التشديد، وتقييد الحركة".



وشددت على أن "على الجميع التحلي بالمسؤولية، والقيام بما عليه لاستمرار نجاح الإجراءات الصحية الوقائية وحماية المجتمع من خطر فيروس (كورونا)".