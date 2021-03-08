غزة: "الأوقاف" تطلق موجة إذاعية مفتوحة ضمن أسبوع القدس العالمي

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية اليوم الاثنين، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم التابعة لها موجة إذاعية موحدة بمشاركة الإذاعات المحلية القدس والأقصى والرأي الفلسطينية والاسرى والوطن والشعب نصرةً للقدس والأقصى وذلك ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي الذي أطلقته الوزارة أمس بمشاركة مؤسسات محلية وعالمية.



وأوضحت الوزارة أن الموجة الاذاعية الموحدة ستستمر على مدار أسبوع كامل في إطار فعاليات أسبوع القدس العالمي حيث سيتم البث يوميا من إحدى الإذاعات وسيتخلل البث العديد من الفقرات والبرامج المختلفة وبروموشونات والفواصل الإذاعية المتعلقة بقضية القدس والأقصى.



وأكدت الأوقاف على أهمية الدور الإعلامي في نصرة القدس والأقصى والعمل على حشد الطاقات والرأي العام للدفاع عن المدينة المقدسة إزاء ما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات يومية, تستدعي وقوف الجميع عند مسؤولياته



وقدمت الوزارة شكرها وتقديرها لجميع الإذاعات التي شاركت في إنجاح هذه الموجة في إطار توحيد الجهود الإعلامية لنصرة أهم قضية من قضايا شعبنا الفلسطيني وهي قضية القدس والأقصى التي لا تزال تتعرض لهجمة إسرائيلية بشعة من قبل العدو الصهيوني.